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15:11, 14 июня 2023Культура

Названы построившие карьеру в России и вступившие в ВСУ актеры

«Царьград» назвал украинских актеров, построивших карьеру в России и вступивших в ВСУ

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Названы украинские актеры, которые построили карьеру в России и вступили в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий материал публикует «Царьград».

Один из таких артистов — актер Александр Тритенко, который активно снимался в российских проектах. Его фильмография насчитывает более 50 проектов, среди которых — российско-украинский сериал «По законам военного времени» и российский — «Спецотряд "Шторм"». В данный момент актер находится в рядах ВСУ.

Его коллега Анатолий Пашинин обрел известность в России благодаря участию в съемках фильма «Адмирал», который вышел на экраны в 2008 году. Артист активно снимался в российских проектах, а после начала специальной военной операции (СВО) на Украине вступил в ВСУ.

Еще один актер Александр Печерица сыграл свою первую большую роль в российско-украинском сериале «1941» 2009 года, а также принял участие в проекте «Ловушка» (2013), производством которого занималась Россия. Сейчас он также находится в рядах украинской армии.

В ряды ВСУ также вступил артист Ахтем Сейтаблаев, который, как отмечает издание, работал в театрах Севастополя и Крыма на протяжении 12 лет.

Ранее были названы продолжающие работать в России украинские артисты.

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    Анастасия Астахова
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