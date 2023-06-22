Назван лучший для жизни город мира

EIU: Вену второй год подряд назвали лучшим для жизни городом мира

Вену назвали лучшим для жизни городом мира. Австрийская столица занимает первое место в рейтинге второй год подряд. Это следует из ежегодного отчета The Economist Intelligence Unit (EIU).

Рейтинг составляется на основе баллов за десятки показателей. В число основных критериев входят стабильность развития, состояние окружающей среды, здравоохранение, образование и обеспеченность объектами инфраструктуры. В итоге Вена набрала наибольшее количество баллов — 98,4.

На втором месте рейтинга расположился Копенгаген с показателем 98 баллов. Топ-3 списка замкнул Мельбурн, который набрал 97,7 балла. Ниже в списке расположились Сидней (97,4), Ванкувер (97,3), Цюрих (97,1), а также Калгари и Женева, которые набрали по 96,8 балла.

Ранее швейцарский частный банк Julius Baer назвал Сингапур самым дорогим городом в мире для жизни миллиардеров в 2023 году. Вторую строчку рейтинга занял Шанхай, топ-3 списка замкнул Гонконг.