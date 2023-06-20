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17:20, 20 июня 2023Среда обитания

Названы самые дорогие города в мире для жизни миллиардеров

Julius Baer: самыми дорогими городами для миллиардеров стали Сингапур, Шанхай и Гонконг

Фото: Then Chih Wey / Globallookpress.com

Самым дорогим городом в мире для жизни миллиардеров в 2023 году стал Сингапур. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад швейцарского частного банка Julius Baer.

Специалисты проанализировали стоимость жизни в 25 городах для людей с доходом более миллиона долларов. Рейтинг составили в том числе на основе цен за элитную недвижимость, на электромобиль Porsche Taycan и за ужин в ресторане с тремя звездами Michelin.

Лидерство Сингапура объяснили высоким уровнем жизни, большим спросом на недвижимость, налогами на владение автомобилем и медицинскую страховку. Вторую строчку рейтинга занял Шанхай, топ-3 списка замкнул Гонконг. Лондон и Нью-Йорк расположились на четвертой и пятой позициях соответственно. В топ-10 также попали Монако, Дубай, Тайбэй, Сан-Паулу и Майами.

Москву второй год подряд аналитики Julius Baer исключили из рассмотрения. В 2020 году российская столица занимала 23-е место, а в 2021-м — 18-е.

В 2022 году самыми дорогими городами в мире для жизни миллиардеров назвали Шанхай, Лондон и Тайбэй. В первую десятку также вошли Монако, Цюрих, Токио, Сидней и Париж. Нью-Йорк занял 11-е место.

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    Нина Ташевская
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