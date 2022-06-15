Названы самые дорогие города в мире для жизни миллиардеров

Julius Baer: самым дорогими городами для миллиардеров стали Шанхай, Лондон и Тайбэй

Самыми дорогими городами в мире для жизни миллиардеров в 2022 году стали Шанхай, Лондон и Тайбэй. К такому выводу пришли аналитики швейцарского частного банка Julius Baer в своем докладе «Глобальное благосостояние и образ жизни 2022» (Global Wealth и Lifestyle Report 2022).

Специалисты отметили, что Шанхай второй год подряд возглавляет составленный ими рейтинг. Вторую строчку занял Лондон, сместив с этого места Токио. С третьего по пятое место расположились три азиатских мегаполиса — тайваньский Тайбэй, Гонконг и Сингапур. В первую десятку также вошли Монако, Цюрих, Токио, Сидней и Париж. Нью-Йорк занял 11 место. Москву в этом году аналитики Julius Baer исключили из рассмотрения. В 2020 году российская столица занимала 23-е место, а в 2021-м — 18-е.

Для составления рейтинга специалисты изучают, сколько в мегаполисах мира будет стоить корзина товаров и услуг роскоши, которые соответствуют жизни людей с доходом в один миллион долларов и выше. В перечень входят недвижимость, автомобиль BMW X7, женская сумка Christian Dior, украшения, женские туфли, мужские костюм и часы, MacBook, виски, вино, велосипеды и тренажеры. Учитываются также такие услуги, как авиаперелет бизнес-классом, номер-люкс в отелях, ужин в лучшем ресторане, медицинская страховка, оплата юристов, обучение детей на степень MBA и лазерная коррекция зрения.

Исследователи отметили, что в 2022 году рынок предметов роскоши восстанавливается за счет отложенного спроса во многих странах мира. Однако инфляция затронула и эту нишу — общая стоимость товаров и услуг для миллиардеров за год выросла на 7,5 процента.

Сильнее всего с 2021 года, по данным аналитиков, подорожали смартфоны и ноутбуки — на 41 процент. Ощутимым рост цен оказался также на услуги адвоката (плюс 33 процента) и на велосипеды (плюс 33 процента). Стоимость женских сумочек и туфель увеличилась незначительно — на 1,8 и 3,6 процента соответственно. При этом сильнее всего подешевело вино — на 26 процентов. Кроме того, цены снизились на медстраховку (минус 24 процента) и учебу в престижном университете (минус 12 процентов).

В декабре 2021 года аналитики Expat Insider составили рейтинг лучших городов мира для жизни и работы иностранцев. Первые строчки в этом списке заняли Куала-Лумпур (Малайзия), Малага (Испания), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Сидней (Австралия) и Сингапур.