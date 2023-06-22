Уличную обувь Билли Айлиш высмеяли в сети со словами «клоунские сапоги»

Певица Билли Айлиш прошлась по улице в футболке и сапогах-луноходах после тренировки

Обувь американской певицы Билли Айлиш высмеяли в сети со словами «клоунские сапоги». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 21-летнюю исполнительницу в Лос-Анджелесе, когда она возвращалась с тренировки в фитнес-клубе. При этом звезда прошлась по улице в футболке с изображением группы Spice Girls, легинсах, черной бейсболке и массивных зимних сапогах-луноходах с широким голенищем, на шнуровке и платформе.

Читатели издания оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Не хотел бы я оказаться в радиусе 30 километров, когда она снимет эти ботинки», «Дурацкая обувь», «Звонил Канье [американский рэпер Канье Уэст], просил вернуть свои ботинки», «Клоунские сапоги», — заявили юзеры.

Ранее Билли Айлиш поделилась с поклонниками новыми фотографиями в откровенном образе. 21-летняя знаменитость опубликовала кадр, на котором она позирует на фоне дома в купальнике с разноцветным принтом. Поп-исполнительницу запечатлели сидящей на шезлонге с собранными в небрежный пучок волосами.