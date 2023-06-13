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11:25, 13 июня 2023Ценности

Билли Айлиш показала фигуру на фото в купальнике

Певица Билли Айлиш поделилась новыми фотографиями в купальнике

Фото: @annabelzimmer

Американская певица Билли Айлиш поделилась с поклонниками новыми фотографиями в откровенном образе. Снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

21-летняя знаменитость опубликовала кадр, на котором она позирует на фоне дома в купальнике с разноцветным принтом. Поп-исполнительницу запечатлели сидящей на шезлонге с собранными в небрежный пучок волосами и черных солнцезащитных очках. При этом на ее лице отсутствовал макияж, а из аксессуаров она выбрала серьги и колье.

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Подписчики восхитились фигурой Айлиш в комментариях под публикацией. «Прекрасная фигура», «Красотка», «Обожаю тебя», «Просто вау», «Красивая», «С каждым днем все лучше», «Показывай такое чаще!» — высказывались фанаты.

В январе Билли Айлиш появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Поп-исполнительницу заметили на улицах Лос-Анджелеса. Звезда направлялась в один из спортзалов в топе с принтом с иллюзией голой груди и коротких шортах коричневого цвета.

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    Карина Черных
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