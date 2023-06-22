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16:02, 22 июня 2023Силовые структуры

ФСБ обвинила россиянина в госизмене за сотрудничество с СБУ

ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Заречного за передачу секретов СБУ в 2022-м

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против жителя города Заречный Пензенской области Максима Зотова, который передал секретные сведения Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчина обвиняется в передаче секретных сведений, касающихся российских военнослужащих. Информацию он пересылал украинским спецслужбам в соцсетях в 2022 году. По решению суда Зотов арестован.

Он ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу насильственных действий в связи с осуществлением правосудия и ложный донос.

21 июня сообщалось, что в Пензе задержали 39-летнего местного жителя, передававшего СБУ данные о Российской армии.

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    Любовь Ширижик
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