ФСБ обвинила россиянина в госизмене за сотрудничество с СБУ

ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Заречного за передачу секретов СБУ в 2022-м

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против жителя города Заречный Пензенской области Максима Зотова, который передал секретные сведения Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчина обвиняется в передаче секретных сведений, касающихся российских военнослужащих. Информацию он пересылал украинским спецслужбам в соцсетях в 2022 году. По решению суда Зотов арестован.

Он ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу насильственных действий в связи с осуществлением правосудия и ложный донос.

21 июня сообщалось, что в Пензе задержали 39-летнего местного жителя, передававшего СБУ данные о Российской армии.