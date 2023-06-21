В Пензе задержали россиянина по статье о госизмене

В Пензе задержали 39-летнего мужчину, передававшего СБУ данные о российских военных

В Пензе задержали 39-летнего местного жителя, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о Российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в 2022 году мужчина в соцсетях отправлял Киеву данные о военнослужащих Вооруженных сил России.

Отмечается, что фигурант уже был судим по статье о ложном доносе и угрозе представителю власти. Сейчас в отношении него возбуждено дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала уроженку Украины за сбор данных о военных объектах.