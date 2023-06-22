Жена Зеленского рассказала о раздельной жизни с мужем

Елена Зеленская заявила, что живет отдельно от мужа в целях безопасности

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала о раздельной жизни с мужем в интервью изданию The Jerusalem Post.

По ее словам, такие меры соблюдаются в целях безопасности. Зеленский ночует в своем кабинете, а она каждый день возвращается к детям. «Если нам повезет, мы встречаемся за обедом в офисе», — поделилась Зеленская, добавив, что на данный момент ни она, ни ее муж не могут позволить себе «досуг или развлечения».

Говоря о своем распорядке, Зеленская рассказала, что ее утро начинается с чтения новостей. В течение дня она работает в офисе над различными проектами, дает интервью, а также проводит телефонные и видеозвонки.

В декабре прошлого года Елена Зеленская рассказала о первой реакции мужа на начало спецоперации России на Украине. По ее словам, она проснулась утром 24 февраля от звуков взрывов на окраине Киева. К моменту ее пробуждения супруг уже был одет в костюм и галстук.