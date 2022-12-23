Супруга Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации

Жена Зеленского сообщила, что он отреагировал на начало спецоперации словом «началось»

Жена украинского президента Елена Зеленская рассказала о его первой реакции на начало спецоперации России на Украине. Своими воспоминаниями она поделилась в интервью с изданием The Financial Times.

По ее словам, она проснулась утром 24 февраля от звуков взрывов на окраине Киева. К моменту ее пробуждения супруг уже был одет в костюм и галстук. «Когда она спросила, что происходит, он ответил: "Началось"», — говорится в материале. После этого Зеленская собрала сумку и разбудила детей. Они укрылись на несколько часов в бункере, затем вместе с детьми ее на три месяца отвезли в место, расположение которого не уточняется.

Зеленская подчеркнула, что начало боевых действий не стало для них неожиданностью, однако они все-равно испытали шок от произошедшего. «Мы не обсуждали никаких деталей, что я должна делать с детьми, что он должен делать», — рассказала она.

Ранее Елена Зеленская заявила о готовности подавляющего большинства украинцев жить без света и тепла ради членства в Европейском союзе (ЕС). По ее словам, свыше 90 процентов опрошенных рассказали, что они готовы это терпеть несколько лет, если будет существовать перспектива вступления Украины в ЕС.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Росси Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.