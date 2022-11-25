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13:26, 25 ноября 2022Бывший СССР

Супруга Зеленского заявила о готовности украинцев жить без света и тепла

Супруга Зеленского заявила, что 90% украинцев готовы жить без света и тепла три года

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Подавляющее большинство украинцев готовы жить без света и тепла ради членства в Европейском союзе, заявила супруга президента Украины Елена Зеленская, сославшись на недавний соцопрос, в интервью BBC.

«Более 90 процентов опрошенных ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в Евросоюзе. Они хотят быть в этой европейской семье на равных», — сказала Зеленская.

По ее словам, украинцы готовы терпеть нынешние условия ради чувства достоинства и ждущей их демократической семьи. «Мы оптимистично смотрим на эти вещи», — подытожила она.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в супермаркетах Киева опустели полки с хлебом, покупатели стоят в длинных очередях, чтобы купить продукты. Сотрудники продуктовых магазинов утверждают, что покупатели с самого утра быстро разбирают выпечку.

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Василий Мека
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