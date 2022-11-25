В Киеве сообщили о пустых продуктовых полках и очередях

Жители Киева и Киевской области раскупили все хлебобулочные изделия в супермаркетах

В супермаркетах Киева опустели полки с хлебом, покупатели стоят в длинных очередях, чтобы купить продукты. Об этом в своем Telegram сообщает издание «Страна.ua».

По данным издания, в Киеве и области местные жители разобрали с полок супермаркетов все хлебобулочные изделия. «На полках отдельных магазинов вообще ничего нет, кроме лавашей, да и то не везде», — говорится в сообщении.

Сотрудники продуктовых магазинов утверждают, что покупатели с самого утра быстро разбирают выпечку.

Кроме того, местные паблики сообщают, что к кассам супермаркетов выстраиваются огромные очереди.

Ранее власти Киева сообщили, что у половины жителей города нет электричества. Водоснабжение в столице полностью возобновили, но у некоторых потребителей наблюдаются проблемы с напором.