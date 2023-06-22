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16:21, 22 июня 2023Мир

США почти в два раза нарастили производство снарядов с начала СВО

WSJ: в армии США заявили о почти двукартном увеличении производства снарядов c начала СВО

Фото: Reuters

С начала российской специальной военной операции (СВО) США из-за поставок Украине почти в два раза нарастили производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщил начальник отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш в интервью газете The Wall Street Journal.

«Мы на очень быстром пути к достижению действительно высоких цифр», — сказал военный. Он отметил, что американской промышленности с февраля 2022 года удалось увеличить производство гаубичных снарядов с 14 до 24 тысяч штук ежемесячно, а к 2025 году планируется довести эту цифру до 70-80 тысяч.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall смог в четыре раза увеличить объем производства снарядов для танков Leopard 2. Кроме того, как отметил директор одного из заводов концерна Харальд Вайсмюллер, в связи с растущими потребностями Вооруженных сил Украины его предприятию также удалось нарастить количество выпускаемых снарядов калибра 155 миллиметров с 40 тысяч до 140 тысяч штук в год.

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    Глеб Бажуткин
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