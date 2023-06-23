Макрон посетовал на роль России в международном сообществе

Президент Франции Макрон заявил, что роль России невыгодна для международного сообщества

Президент Франции Эммануэль Макрон посетовал на роль России, которая якобы дестабилизирует ситуацию в Африке. Его слова приводит Franceinfo.

«Россия сегодня играет роль, невыгодную международному сообществу. Она стоит на пути к тому, чтобы стать единственной страной-колонизатором в 21 веке, ведя империалистическую войну с соседней Украиной», — заявил политик.

Кроме того, он обвинил Россию в расшатывании обстановки в регионе с помощью наемной армии.

Ранее глава государства заявил об окончании «эпохи французской Африки». При этом, по его словам, с Парижем можно выстраивать сбалансированное партнерство в сфере климата и биоразнообразия, экономики и производства.