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11:53, 23 июня 2023Мир

Макрон посетовал на роль России в международном сообществе

Президент Франции Макрон заявил, что роль России невыгодна для международного сообщества

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон посетовал на роль России, которая якобы дестабилизирует ситуацию в Африке. Его слова приводит Franceinfo.

«Россия сегодня играет роль, невыгодную международному сообществу. Она стоит на пути к тому, чтобы стать единственной страной-колонизатором в 21 веке, ведя империалистическую войну с соседней Украиной», — заявил политик.

Кроме того, он обвинил Россию в расшатывании обстановки в регионе с помощью наемной армии.

Ранее глава государства заявил об окончании «эпохи французской Африки». При этом, по его словам, с Парижем можно выстраивать сбалансированное партнерство в сфере климата и биоразнообразия, экономики и производства.

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    Виктория Кондратьева
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