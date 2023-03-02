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18:35, 2 марта 2023Мир

Макрон заявил об окончании эпохи «франсафрики»

Президент Франции Макрон заявил об окончании «эпохи французской Африки»

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об окончании «эпохи французской Африки». Трансляция выступления французского лидера доступна в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.

«Нас связывает общая история здесь — в Габоне — и, не будем скрывать, история "франсафрик". Эта эпоха "франсафрик" истекла, осталась в прошлом. Иногда мне кажется, что менталитет не меняется так же быстро, как мы, когда читаю о том, что Франции приписывают намерения, которых у неё больше нет», — заявил политик.

По словам Макрона, Франция является нейтральным партнером, с которым можно выстраивать сбалансированное партнерство в сфере климата и биоразнообразия, экономики и производства.

Ранее старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что неудачи французской миссии в борьбе с терроризмом в Сахеле и вмешательство во внутренние дела африканских стран привели к утрате Францией влияния на континенте. По его словам, пытаясь сохранить свое влияние в бывших колониях, Франция нередко прибегала к спорным методам, из-за чего в ряде стран ее перестали воспринимать как близкого партнера.

Кроме того, позиции Франции сильно подорвало решение о выводе сил, прежде задействованных в борьбе с терроризмом в Мали и Буркина-Фасо. Утрата влияния в Сахеле стала серьезным ударом и стратегическим поражением для Франции, однако речи о полном уходе с континента быть не может.

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Анжелика Бережная
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