Названы причины утраты Францией влияния в Африке

Политолог Чихачев объяснил утрату Францией влияния в Африке вмешательством в дела стран

Неудачи французской миссии по борьбе с терроризмом в Сахеле и вмешательство во внутренние дела африканских стран привели к утрате Францией влияния на континенте. Такие причины назвал старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, пытаясь сохранить свое влияние в бывших колониях, Франция нередко прибегала к спорным методам, из-за чего в ряде стран ее перестали воспринимать как близкого партнера. «Африканским странам интересны другие партнеры, которые с ними общаются на более равных и справедливых основаниях, которые могут предложить более выгодные экономические сделки и более эффективные решение в области безопасности», — заявил политолог.

Кроме того, позиции Франции сильно подорвало решение о выводе сил, прежде задействованных в борьбе с терроризмом в Мали и Буркина-Фасо. Утрата влияния в Сахеле стала серьезным ударом и стратегическим поражением для Франции, однако речи о полном уходе с континента быть не может, отметил Чихачев. По его словам, сейчас фокус внимания Парижа смещается в сторону Гвинейского залива — в Сенегал, Кот д'Ивуар, Камерун и Бенин, где пока сохраняется французское присутствие.

В конце января правительство Буркина-Фасо обязало французских военных покинуть страну. Отмечалось, что власти страны денонсировали соглашение, которое с 2018 года регулировало присутствие французской армии в стране, предоставив ей один месяц на то, чтобы покинуть территорию государства. В августе 2022 года Франция полностью вывела свои войска с территории Мали, где почти 10 лет помогала местным властям в борьбе с террористами. Решение было принято на фоне ухудшения отношений между Парижем и Бамако.