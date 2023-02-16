Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:09, 16 февраля 2023Мир

Названы причины утраты Францией влияния в Африке

Политолог Чихачев объяснил утрату Францией влияния в Африке вмешательством в дела стран

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Неудачи французской миссии по борьбе с терроризмом в Сахеле и вмешательство во внутренние дела африканских стран привели к утрате Францией влияния на континенте. Такие причины назвал старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, пытаясь сохранить свое влияние в бывших колониях, Франция нередко прибегала к спорным методам, из-за чего в ряде стран ее перестали воспринимать как близкого партнера. «Африканским странам интересны другие партнеры, которые с ними общаются на более равных и справедливых основаниях, которые могут предложить более выгодные экономические сделки и более эффективные решение в области безопасности», — заявил политолог.

Материалы по теме:
«Вот заладили: Украина, Украина» Страны Африки не присоединились к санкциям против России. Почему они поддержали Москву?
«Вот заладили: Украина, Украина»Страны Африки не присоединились к санкциям против России. Почему они поддержали Москву?
26 августа 2022
Сытый — голодному. Почему Россия решила закрепиться в Африке и как страны Запада пытаются ей помешать?
Сытый — голодному.Почему Россия решила закрепиться в Африке и как страны Запада пытаются ей помешать?
5 августа 2022
«Мы вольны сами выбирать партнеров» Почему страны Африки предпочли Франции дружбу с Россией и при чем тут ЧВК «Вагнер»?
«Мы вольны сами выбирать партнеров»Почему страны Африки предпочли Франции дружбу с Россией и при чем тут ЧВК «Вагнер»?
Сегодня

Кроме того, позиции Франции сильно подорвало решение о выводе сил, прежде задействованных в борьбе с терроризмом в Мали и Буркина-Фасо. Утрата влияния в Сахеле стала серьезным ударом и стратегическим поражением для Франции, однако речи о полном уходе с континента быть не может, отметил Чихачев. По его словам, сейчас фокус внимания Парижа смещается в сторону Гвинейского залива — в Сенегал, Кот д'Ивуар, Камерун и Бенин, где пока сохраняется французское присутствие.

В конце января правительство Буркина-Фасо обязало французских военных покинуть страну. Отмечалось, что власти страны денонсировали соглашение, которое с 2018 года регулировало присутствие французской армии в стране, предоставив ей один месяц на то, чтобы покинуть территорию государства. В августе 2022 года Франция полностью вывела свои войска с территории Мали, где почти 10 лет помогала местным властям в борьбе с террористами. Решение было принято на фоне ухудшения отношений между Парижем и Бамако.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Стало известно о негативном отношении США к попыткам Украины вернуть Крым
Вильфанд предупредил о погоде в Москве как при тропических циклонах
Ким Кардашьян и Кайли Дженнер снялись в бикини у бассейна
США перестали быть «магнитом для миллионеров» из России
Жители одиозного в прошлом района Москвы назвали его плюсы и минусы
В Совфеде уличили главу ВЭФ в стремлении создать мировое правительство
Фигурант дела об убийстве бывшего охранника Кадырова получил шесть лет колонии
Американский чиновник удалил фото нашивки с изображением Бандеры
Молдавия заявила о необходимости укрепления своей обороноспособности
Названы причины утраты Францией влияния в Африке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.