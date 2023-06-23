69-я параллель
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13:06, 23 июня 202369-я параллель

Путин рассказал об очистке российской Арктики

Путин направил приветствие участникам фестиваля волонтеров «Арктика. Лед тронулся»

Фото: Пресс-служба Всероссийского форума-фестиваля волонтеров «Арктика.Лед тронулся»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам второго Всероссийского арктического форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся», в котором рассказал об успехах в очистке этого региона. Текст приветственной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, развитие Арктики является приоритетным направлением государства, и он рад, что к этому процессу подключаются в том числе и волонтеры.

«Знаю, что многое уже сделано: за прошедшее время было очищено 110 гектаров арктических территорий и убрано более 5000 тонн отходов. И эта масштабная востребованная работа обязательно будет продолжена», — обратился к участникам форума президент.

Он пожелал им успехов и всего наилучшего.

Ранее сообщалось, что в Югре провели молодежный экологический фестиваль «Зеленое пати», в рамках которого на лыжной базе собрали тонны мусора.

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    Марк Леонов
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