69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
17:09, 14 июня 202369-я параллель

На лыжной базе в Югре собрали тонны мусора

Две тонны мусора собрали на лыжной базе Барсово в Югре

Фото: МАУ «РМЦ»

На лыжной базе Барсово в Югре на прошедших праздничных выходных провели молодежный экологический фестиваль «Зеленое пати». Об этом пишет портал ugra-news.ru.

Отмечается, что в рамках мероприятия был проведен большой экологический забег с участием команд из Федоровского, Белого Яра, Барсово и Тром-Агана, которые собрали на лыжной базе две тонны мусора. По данным издания, отходы отсортировали волонтеры. После этого их отправили на переработку.

Ранее сообщалось, что в юбилейном, десятом, Международном джазовом фестивале EverJazz на Урале примут участие музыканты из семи стран. Об этом сообщила генеральный директор мероприятия Ирина Щетникова. Фестиваль пройдет 17 июля в Свердловской области. На него приедут порядка 20 артистов из Армении, Германии, Грузии, Иордании, Италии, Казахстана и России.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко рассказал о договоренностях России и Украины по «аренде Крыма». Как на это отреагировали в Кремле?
    На трассе М-11 откроют новый участок объездной дороги
    Россия запустит способный «видеть» через плотные облака «Аист-СТ»
    Создатель популярных «уколов стройности» предупредил об их серьезном недостатке
    Западные делегации вышли из зала при показе Россией осколков боеприпасов HIMARS
    Балицкий рассказал о наличии у Запорожской АЭС своих артезианских скважин
    Китаю предсказали утрату лидерства по потреблению нефти
    Lamborghini загорелась во время движения по Садовому кольцу и попала на видео
    Сбежавшая от родных жительница Чечни пропала после возвращения в Грозный
    82-летняя звезда «Гарри Поттера» снялась голой для журнала Vogue
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.