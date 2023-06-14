На лыжной базе в Югре собрали тонны мусора

Две тонны мусора собрали на лыжной базе Барсово в Югре

На лыжной базе Барсово в Югре на прошедших праздничных выходных провели молодежный экологический фестиваль «Зеленое пати». Об этом пишет портал ugra-news.ru.

Отмечается, что в рамках мероприятия был проведен большой экологический забег с участием команд из Федоровского, Белого Яра, Барсово и Тром-Агана, которые собрали на лыжной базе две тонны мусора. По данным издания, отходы отсортировали волонтеры. После этого их отправили на переработку.

Ранее сообщалось, что в юбилейном, десятом, Международном джазовом фестивале EverJazz на Урале примут участие музыканты из семи стран. Об этом сообщила генеральный директор мероприятия Ирина Щетникова. Фестиваль пройдет 17 июля в Свердловской области. На него приедут порядка 20 артистов из Армении, Германии, Грузии, Иордании, Италии, Казахстана и России.