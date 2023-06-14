В джазовом фестивале на Урале примут участие музыканты из семи стран

Свыше 200 артистов из семи стран примут участие в джазовом фестивале EverJazz на Урале

В юбилейном, десятом, Международном джазовом фестивале EverJazz на Урале примут участие музыканты из семи стран. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор мероприятия Ирина Щетникова.

Фестиваль пройдет 17 июля в Свердловской области. На него приедут порядка 20 артистов из Армении, Германии, Грузии, Иордании, Италии, Казахстана и России.

В общей сложности мероприятие посетят свыше 200 музыкантов и более чем 3,5 тысячи слушателей из разных регионов России.

«Хотелось бы отметить, что на сцене выступят лучшие коллективы Москвы, — заявила проектный менеджер фестиваля Анастасия Пушина. — Это и "Лютый бэнд" — Алексей Подымкин и Анастасия Лютова, и "Круглый Бэнд". Мы их очень долго ждали, много раз встречались на других площадках. И вот наконец они у нас».

Ранее стало известно, что в Калмыкии, где располагается самая большая территория российских пустынь, с 24 по 25 июня впервые состоится фестиваль барханов. В программе фестиваля соревнование технических видов спорта на внедорожниках, квадроциклах, мотоциклах и багги.