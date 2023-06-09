В Калмыкии впервые состоится фестиваль барханов с экстремальными соревнованиями

В Калмыкии впервые состоится фестиваль барханов, который привлечет внимание к экологии

В Калмыкии, где располагается самая большая территория российских пустынь, с 24 по 25 июня впервые состоится фестиваль барханов. Об этом сообщается на сайте агентства по развитию туризма республики.

В программе фестиваля соревнование технических видов спорта на внедорожниках, квадроциклах, мотоциклах и багги — оно заключается в гонке по песчаным дюнам и направлено на привлечение внимания к проблемам экологии в степи. Также состоится экстремальный марафон, который позволит не только проверить выносливость и преодолеть сложные условия пустыни, но и задуматься о проблеме опустынивания и важности ее решения.

На фестивале также будет музыкальная программа с выступлениями ведущих диджеев Калмыкии, запуск воздушных змеев, праздник красок Холи, прогулки на лошадях и верблюдах, фаер-шоу, а также выставка об истории, культуре и традициях ойратов, быте кочевников и особенностях национальной кухни.

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