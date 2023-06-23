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13:47, 23 июня 2023Силовые структуры

Россиянина заподозрили в совершении диверсий в Крыму

В Крыму силовики задержали мужчину по подозрению в диверсиях, изъята форма ВСУ и оружие
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали 64-летнего жителя Крыма по подозрению в совершении ряда диверсий на территории полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О подозреваемом силовики узнали от анонима. У задержанного дома в селе Богатырь Бахчисарайского района они нашли и изъяли форму Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оружие.

В частности, мужчина хранил три пистолета, автомат Калашникова, мины, гранаты, взрыватели, боеприпасы, рации, комплекты формы украинского образца, среди которых трусы и майки с эмблемой ВСУ.

21 июня сообщалось, что неизвестные повредили железнодорожные пути в районе Феодосии в Крыму. Сотрудники правоохранительных органов проверяют версию о возможной диверсии. Из-за ЧП были отменены две электрички. В результате инцидента никто не пострадал.

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    Любовь Ширижик
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