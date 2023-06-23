Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:07, 23 июня 2023Среда обитания

Бывший депутат захотел квартиру с бассейном и разозлил соседей

В Ярославле экс-депутат муниципалитета обустроил бассейн в квартире и вызвал гнев соседей

Фото: Unsplash

В Ярославле бывший депутат муниципальной думы бизнесмен Роман Галагаев захотел себе квартиру с бассейном и разозлил соседей. Гнев жителей дома вызвала незаконная перепланировка подвала, который относится к общим помещениям, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о доме на Волжской набережной, где находится квартира предпринимателя. Галагаев самовольно присвоил часть подвала, объединил его со своей жилплощадью и начал переоборудовать под бассейн. Экс-депутат препятствовал проверкам — получить доступ в квартиру, чтобы обследовать помещение и выявить нарушения, инспекторы сумели только через суд, который состоялся в 2021 году.

Решение суда исполнили в мае 2023 года. «В ходе проверки были установлены факты переустройства и перепланировки жилых помещений», — сообщили в департаменте госжилнадзора. Выяснилось, что собственник квартиры был не вправе обустраивать под ней бассейн из-за отсутствия разрешительных документов.

На Галагаева завели дело об административном правонарушении сразу по двум статьям — «Порча жилых помещений либо использование жилых помещений не по назначению» и «Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме». При этом штраф бизнесмену могут не назначить, если он до рассмотрения дела узаконит перепланировку или приведет помещение в прежний вид.

Ранее гнев соседей вызвал ремонт жителя московского района Раменки. Владелец одной из квартир сделал незаконную перепланировку и изменил внешний облик фасада дома. В результате проверки выяснилось, что переустройство самой квартиры не проводили. При этом специалисты обнаружили на лоджии «демонтаж проектного ограждения и стену из кирпичей с оконным проемом». Проведенный мужчиной самовольный ремонт сильно повысил нагрузку на балконную плиту.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    МИД России рассказал детали встречи «ядерной пятерки»
    Названа самая раздражающая привычка пассажиров самолетов
    В России модернизируют головки самонаведения для ракет
    Российская юмористка рассказала о необычной просьбе на концерте
    Россиянин регулярно истязал маленького сына и попал под следствие
    Косатка протаранила яхту пенсионера
    Бывший депутат захотел квартиру с бассейном и разозлил соседей
    Психолог объяснил тягу миллионеров к экстремальному туризму и риску для жизни
    Ольга Серябкина в бассейне записала видео про бывшего возлюбленного
    Путину доложили о неандертальцах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.