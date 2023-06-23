Бывший депутат захотел квартиру с бассейном и разозлил соседей

В Ярославле экс-депутат муниципалитета обустроил бассейн в квартире и вызвал гнев соседей

В Ярославле бывший депутат муниципальной думы бизнесмен Роман Галагаев захотел себе квартиру с бассейном и разозлил соседей. Гнев жителей дома вызвала незаконная перепланировка подвала, который относится к общим помещениям, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о доме на Волжской набережной, где находится квартира предпринимателя. Галагаев самовольно присвоил часть подвала, объединил его со своей жилплощадью и начал переоборудовать под бассейн. Экс-депутат препятствовал проверкам — получить доступ в квартиру, чтобы обследовать помещение и выявить нарушения, инспекторы сумели только через суд, который состоялся в 2021 году.

Решение суда исполнили в мае 2023 года. «В ходе проверки были установлены факты переустройства и перепланировки жилых помещений», — сообщили в департаменте госжилнадзора. Выяснилось, что собственник квартиры был не вправе обустраивать под ней бассейн из-за отсутствия разрешительных документов.

На Галагаева завели дело об административном правонарушении сразу по двум статьям — «Порча жилых помещений либо использование жилых помещений не по назначению» и «Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме». При этом штраф бизнесмену могут не назначить, если он до рассмотрения дела узаконит перепланировку или приведет помещение в прежний вид.

Ранее гнев соседей вызвал ремонт жителя московского района Раменки. Владелец одной из квартир сделал незаконную перепланировку и изменил внешний облик фасада дома. В результате проверки выяснилось, что переустройство самой квартиры не проводили. При этом специалисты обнаружили на лоджии «демонтаж проектного ограждения и стену из кирпичей с оконным проемом». Проведенный мужчиной самовольный ремонт сильно повысил нагрузку на балконную плиту.