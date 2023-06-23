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09:44, 23 июня 2023Ценности

Блогерша с автозагаром описала свою внешность после дождя фразой «ветряная оспа»

Блогерша Дехарт с автозагаром описала свою внешность после дождя фразой «ветряная оспа»

Фото: @candidlychan

Блогерша Чендлер Дехарт с никнеймом @candidlychan с автозагаром описала свою внешность после дождя фразой «ветряная оспа». Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает боле 173 тысяч подписчиков.

Женщина рассказала, что отправилась на улицу в дождливую погоду, забыв смыть с тела данное косметическое средство, и когда влага попала на кожу, та покрылась белыми пятнами, которые юзерша сравнила со следами от сыпи.

«Теперь я выгляжу так, будто у меня ветряная оспа», — заявила инфлюэнсерша, продемонстрировав на размещенных кадрах изменившийся внешний вид и призвав зрительниц не повторять ее ошибку.

Ранее в июне блогерша Жюстин Стаффорд из Ирландии впервые сделала восковую эпиляцию зоны бикини и рассмешила пользователей сети. В опубликованном ролике юзерша с никнеймом @justinestaffordcomedy рассказала, что решила убрать нежелательную растительность в интимной зоне. «Я подумала, что было бы неплохо хоть раз убрать этот пучок брокколи из волос», — пошутила девушка.

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    Алина Гостева
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