Блогерша с автозагаром описала свою внешность после дождя фразой «ветряная оспа»

Блогерша Дехарт с автозагаром описала свою внешность после дождя фразой «ветряная оспа»

Блогерша Чендлер Дехарт с никнеймом @candidlychan с автозагаром описала свою внешность после дождя фразой «ветряная оспа». Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает боле 173 тысяч подписчиков.

Женщина рассказала, что отправилась на улицу в дождливую погоду, забыв смыть с тела данное косметическое средство, и когда влага попала на кожу, та покрылась белыми пятнами, которые юзерша сравнила со следами от сыпи.

«Теперь я выгляжу так, будто у меня ветряная оспа», — заявила инфлюэнсерша, продемонстрировав на размещенных кадрах изменившийся внешний вид и призвав зрительниц не повторять ее ошибку.

Ранее в июне блогерша Жюстин Стаффорд из Ирландии впервые сделала восковую эпиляцию зоны бикини и рассмешила пользователей сети. В опубликованном ролике юзерша с никнеймом @justinestaffordcomedy рассказала, что решила убрать нежелательную растительность в интимной зоне. «Я подумала, что было бы неплохо хоть раз убрать этот пучок брокколи из волос», — пошутила девушка.