Девушка впервые сделала эпиляцию зоны бикини и рассмешила пользователей сети

Блогерша Стаффорд впервые сделала восковую эпиляцию зоны бикини и рассмешила пользователей

Блогерша Жюстин Стаффорд из Ирландии впервые сделала восковую эпиляцию зоны бикини и рассмешила пользователей сети. Свои опытом она поделилась в TikTok-аккаунте, который насчитывает 256,2 тысячи подписчиков.

В опубликованном ролике юзерша с никнеймом @justinestaffordcomedy рассказала, что решила убрать нежелательную растительность в интимной зоне. «Я подумала, что было бы неплохо хоть раз убрать этот пучок брокколи из волос», — пошутила девушка.

По ее словам, мастер предложила ей выбрать воск, а затем приступила к процедуре, убрав лишние волосы на лобке и ягодицах. Как утверждает инфлюэнсерша, данный процесс показался ей очень болезненным. «Хочу признаться, что все люди, которые идут на это регулярно, вы не просто люди. Вы выше всех нас, и я вас очень уважаю!» — заявила она, добавив, что потратила на услугу 70 фунтов стерлингов (7,5 тысячи рублей).

Подписчики оценили поступок женщины в комментариях под постом. «Пучок брокколи меня очень развеселил!», «Я падаю со смеху», «Боже, это очень смешно», — написали они.

В марте девушка сделала лазерную эпиляцию и получила ожоги из-за ошибки мастера. В опубликованном видео инфлюэнсерша продемонстрировала похожий на татуировку дефект на коже. На кадрах видно, что после процедуры на груди девушки появился ожог, который впоследствии приобрел черный цвет.