Девушка сделала лазерную эпиляцию и осталась с ожогами из-за ошибки мастера

Блогерша Амелия Лиана получила похожий на татуировку ожог на теле после лазерной эпиляции

Блогерша Амелия Лиана сделала лазерную эпиляцию и осталась со шрамом на теле в виде круга из-за ошибки мастера. Соответствующий ролик она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 130,3 тысячи человек.

В опубликованном видео инфлюэнсерша с никнеймом @amelia.liana продемонстрировала похожий на татуировку дефект на коже. На кадрах видно, что после процедуры на груди девушки появился ожог, который впоследствии обрел черный цвет. «Я просто хотела удалить волосы между молочных желез», — посетовала Лиана.

Юзерша рассказала, что обратилась к мастеру и перед проведением необходимых манипуляций пометила карандашом для губ область, которую планировала эпилировать. «Специалист провела лазером по карандашу для губ, в результате чего я получила ожоги на коже, которые были невероятно болезненным. Она должна была стереть мой карандаш и нанести на эту зону белый маркер», — пояснила блогерша.

Помимо этого, Лиана призналась, что после лазерного удаления волос мастер попросила ее больше не приходить в салон и не рассказывать о произошедшем инциденте. «На тот момент я еще не знала, что через пару часов на теле у меня будут красные пятна. То же самое произошло с зоной бикини», — уточнила инфлюэнсерша.

Подписчики поддержали девушку в комментариях под постом. «Мне жаль, что это случилось с тобой! Но на самом деле это выглядит очень красиво и уникально, почти как родимое пятно», «В конце концов, это выглядит как татуировка, но тот факт, что она сожгла и зону бикини, меня злит», «Я думаю, что вы должны подать в суд», — высказались они.

В ноябре 2022 года блогерше Тринити сделали восковую эпиляцию с помощью бумаги для принтера и пинцета. По словам 21-летней девушки, она впервые решила удалить волосы на ногах с помощью воска и обратилась в салон красоты. На кадрах видно, как мастер наносит на кожу клиентки средство, а затем пытается избавиться от него с помощью обычной бумаги, которая при выполнении процедуры рвется на части.