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09:07, 30 ноября 2022Ценности

Девушке в салоне красоты сделали эпиляцию с помощью бумаги для принтера

TikTok-блогерше Тринити сделали восковую эпиляцию с помощью бумаги для принтера и пинцета

Кадр: @pipmpttt

Блогерша Тринити (фамилия неизвестна) с никнеймом @pimpttt из Техаса, США, пришла в салон красоты на процедуру эпиляции и удивила фанатов процессом. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

По словам 21-летней девушки, она впервые решила удалить волосы на ногах с помощью воска и обратилась в салон красоты. На кадрах видно, как мастер наносит на кожу клиентки средство, а затем пытается избавиться от него с помощью бумаги для принтера, которая при выполнении процедуры рвется на части. «Итак, после этого она [мастер] вытащила пинцет и начала выщипывать волоски», — объяснила юзерша в описании ролика.

При этом блогерша уточнила, что обращалась в данный салон красоты в течение нескольких лет и часто делала там педикюр. «Я не хочу создавать им антирекламу, но как можно выполнять эпиляцию обычной бумагой?» — заявила она.

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Видео стало вирусным, набрав более двух миллионов просмотров. «Мне жаль потраченных тобой времени и денег», «Твоей главной ошибкой было пойти в маникюрный салон на процедуру эпиляции», «Я не шучу, позвони в вышестоящие органы и пожалуйся на это заведение», — прокомментировали кадры подписчики.

Ранее в ноябре блогерша Кэрис Солсбери сделала лазерную эпиляцию и осталась с пигментированной кожей. На размещенных кадрах девушка показала, что ее ноги густо покрыты белыми шрамами. Юзерша объяснила, что данные пятна — это следы от ожогов после указанной процедуры, которую она сделала год назад.

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Екатерина Ештокина
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