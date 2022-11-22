Девушка «на всю жизнь» осталась с пятнистыми ногами после лазерной эпиляции

TikTok-блогерша Кэрис Солсбери осталась с пятнами на ногах после лазерной эпиляции

Блогерша Кэрис Солсбери сделала лазерную эпиляцию и осталась с пигментированной кожей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка показала, что ее ноги густо покрыты белыми шрамами. Юзерша объяснила, что данные пятна — это следы от ожогов после указанной процедуры, которую она сделала год назад. «Эпиляция оказалась пустой тратой денег и оставила мне шрамы на всю жизнь. До сих пор плачу», — заявила автор ролика, пояснив, что мощность лазера во время сеанса была слишком высокой.

В свою очередь зрители высказали свое мнение о произошедшем в комментариях. «Я оказываю данную услугу, и должна сказать, что этого не должно было случиться. Мне очень жаль», «Пожалуйста, скажи, что от шрамов можно избавиться», «Со мной произошло то же самое. Пятна так и не исчезли в течение полугода», — написали они.

Ранее в ноябре врач общей практики Анастасия Жданова раскрыла россиянам опасные последствия удаления волос с тела. По словам специалистки, бритье может привести к шрамам, вросшим волосам и сильному раздражению. В то же время неправильно выполненная лазерная эпиляция грозит сильными ожогами, образованием ран и шрамов, истощением и преждевременным старением кожи, пояснила Жданова.