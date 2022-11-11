Россиянам раскрыли опасные последствия удаления волос с тела

Врач Анастасия Жданова: бритье тела может привести к фолликулиту

Врач общей практики Анастасия Жданова раскрыла россиянам опасные последствия удаления волос с тела. Комментарий эксперта публикуют «Известия».

По словам специалистки, бритье может привести к шрамам, вросшим волосам и сильному раздражению. Кроме того, оно может стать причиной фолликулита — инфекции, возбудителями которой в том числе являются стафилококки или грибки. В свою очередь, восковая эпиляция и шугаринг, выполненные непрофессиональным мастером, чреваты травмами и гематомами с присоединением инфекции, отметила собеседница издания.

Медик также обратила внимание на то, что использование крема для депиляции может обернуться химическими ожогами, воспалением или аллергической реакцией. В то же время неправильно выполненная лазерная эпиляция грозит сильными ожогами, образованием ран и шрамов, истощением и преждевременным старением кожи, пояснила Жданова.

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