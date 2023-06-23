Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 23 июня 2023Ценности

19-летняя дочь Хайди Клум показала фигуру в кружевном белье

19-летняя дочь Хайди Клум Лени показала фигуру в кружевном белом белье бренда Intimissimi

Кадр: @leniklum

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие изображения появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя манекенщица показала фигуру в кружевном нижнем белье белого цвета из ассортимента бренда Intimissimi. Знаменитость сфотографировалась в зеркало в джинсах с заниженной линией талии, из-под которых виднелся упомянутый комплект. При этом волосы она распустила, а от макияжа и аксессуаров отказалась.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Подписчики восхитились внешним видом Клум в комментариях под публикацией. «Красотка», «Лучшая», «Прекрасная», «Облжаю тебя», «Какая ты красивая», «Просто супер», «Сексуально», — высказывались пользователи сети.

Ранее в июне Хайди Клум посетила премьеру фильма «Мир Юрского периода: Господство», которая состоялась в стенах Китайского театра в Лос-Анджелесе. Папарацци засняли манекенщицу в черных босоножках и облегающем платье бренда The Blonds с глубоким V-образным декольте.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа «Титана». Найденные обломки свидетельствуют о «катастрофическом взрыве»
    Названа самая дружелюбная к релокантам из России страна бывшего СССР
    Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ с расчетом на запорожской направлении
    Ученые заявили о риске преждевременной смерти из-за одиночества
    Российские танкисты перешли в наступление на одном из направлений
    Половину американцев предупредили об экстремальной погоде
    19-летняя дочь Хайди Клум показала фигуру в кружевном белье
    Момент уничтожения беспилотника над Курском попал на видео
    ПВО сбила беспилотник над Курском
    Пентагон прокомментировал удар ВСУ по Чонгарскому мосту
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.