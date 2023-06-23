19-летняя дочь Хайди Клум показала фигуру в кружевном белье

19-летняя дочь Хайди Клум Лени показала фигуру в кружевном белом белье бренда Intimissimi

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие изображения появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя манекенщица показала фигуру в кружевном нижнем белье белого цвета из ассортимента бренда Intimissimi. Знаменитость сфотографировалась в зеркало в джинсах с заниженной линией талии, из-под которых виднелся упомянутый комплект. При этом волосы она распустила, а от макияжа и аксессуаров отказалась.

Подписчики восхитились внешним видом Клум в комментариях под публикацией. «Красотка», «Лучшая», «Прекрасная», «Облжаю тебя», «Какая ты красивая», «Просто супер», «Сексуально», — высказывались пользователи сети.

Ранее в июне Хайди Клум посетила премьеру фильма «Мир Юрского периода: Господство», которая состоялась в стенах Китайского театра в Лос-Анджелесе. Папарацци засняли манекенщицу в черных босоножках и облегающем платье бренда The Blonds с глубоким V-образным декольте.