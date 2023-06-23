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16:07, 23 июня 2023Бывший СССР

Зеленский высказался о сроках проведения выборов президента на Украине

Зеленский исключил проведение выборов президента Украины до завершения боевых действий

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский исключил проведение выборов главы республики до завершения боевых действий в стране. Об этом он высказался в интервью «Би-би-си», видеоверсия которого была опубликована в Telegram-канале украинского лидера.

Говоря о возможности проведения выборов в следующем году, он указал на то, что по законодательству Украины они «должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий».

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что выборы во время действия военного положения на Украине могут привести к разрыву страны. По его словам, власти не имеют представления о том, как можно обеспечить явку населения на избирательные участки в соответствующий период и как организовать голосование для почти семи миллионов граждан, пребывающих за пределами республики.

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    Георгий Нестеров
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