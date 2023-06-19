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11:23, 19 июня 2023Бывший СССР

На Украине предрекли разрыв страны в случае выборов при военном положении

Спикер Рады Стефанчук: выборы во время военного положения могут разорвать Украину
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Выборы на Украине во время действия военного положения могут привести к разрыву страны. Об этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался в интервью «Украинской правде».

Стефанчук заявил, что власти Украины не имеют представления о том, как можно обеспечить явку населения на избирательные участки в соответствующий период и как провести голосование для почти семи миллионов граждан, находящихся за пределами республики.

По мнению председателя Рады, провести парламентские выборы в стране будет логично после отмены военного положения.

Согласно Конституции Украины, очередные выборы в Верховную Раду должны состояться в октябре 2023 года. Как ранее заявлял глава Центральной избирательной комиссии республики Олег Диденко, власти страны постараются гарантировать демократические стандарты на первом после начала спецоперации голосовании. Для этого, в частности, они намерены увеличить число избирательных участков за границей, а также ввести новые способы голосования: электронное и по почте.

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    Георгий Нестеров
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