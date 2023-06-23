Найдена самая дорогая квартира России

«Авито Недвижимость»: самая дорогая квартира на вторичном рынке РФ стоит почти 3 млрд руб.

Самая дорогая квартира на вторичном рынке в России, объявление о продаже которой опубликовано на «Авито Недвижимости», стоит почти три миллиарда рублей. Об этом говорится в исследовании компании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Дорогое жилье находится в Гранатном переулке в центре столицы. Это шестикомнатный пентхаус, за который попросили 2,94 миллиарда рублей. Площадь объекта составляет 975 квадратных метров.

Квартира находится недалеко от Патриарших прудов. Она занимает весь последний этаж камерного жилого дома «Гранатный Палас», который был построен в 2009 году.

Ранее эксперты ЦИАН выяснили, что самый дорогой загородный дом под Москвой продается почти за пять миллиардов рублей. Лот находится в поселке Барвиха на Рублево-Успенском шоссе и продается вместе с участком в 260 соток.