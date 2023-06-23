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17:59, 23 июня 2023Экономика

BMW отзовет десятки тысяч авто в России

BMW отзовет более 37 тысяч машин в России из-за возможных проблем с подушками безопасности

Фото: simon follin / Unsplash

Российское представительство автоконцерна BMW (ООО «БМВ Русланд Трейдинг») второй раз в 2023 году отзывает многотысячную партию автомобилей по причине возможных проблем, связанных со старением механизма подушек безопасности. Об этом сообщает Росстандарт.

В этот раз речь идет о 37 276 автомобилях BMW X5 (серия E70), X6 (серия E72), X6 (серия E71), выпущенных с ноября 2006 года по июнь 2014-го.

В ведомстве отметили, что из-за старения механизмов автомобиля может произойти сбой газогенератора подушек безопасности, в результате которого «при неблагоприятных обстоятельствах» вероятен взрыв и травмы пассажиров.

Владельцев, попадающих под отзыв машин, проинформируют о всех подробностях письменно или по телефону. На их автомобилях обещают бесплатно заменить водительскую и пассажирскую подушки безопасности.

В конце апреля дочерняя компания BMW отозвала 4736 автомобилей, выпущенных с января 2015 года по январь 2016-го. Под отзыв, проводившийся по тем же причинам, тогда попали машины BMW 1 (серия F20), M2 COUPE (серия F87), M4 Coupe (серия F82), X5 M (серия F85), X6 (серия F16) и другие.

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    Дмитрий Воронин
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