Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Минобороны: российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР

В Минобороны России рассказали, что артиллеристы уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Щербиновки в ДНР. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Вадим Астафьев.

«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Южная группировка российских войск отразила четыре атаки Вооруженных сил Украины на донецком направлении.

В Минобороны уточнили, что в ходе боевых действий противник потерял свыше 185 бойцов, боевую машину пехоты, три автомобиля и две боевые бронированные машины. Кроме того, российские бойцы уничтожили два склада боеприпасов украинских подразделений в районах Северска и Авдеевки в ДНР.