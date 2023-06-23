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19:12, 23 июня 2023Силовые структуры

Россиянин изнасиловал знакомую в квартире и попал в СИЗО

В Брянской области арестовали 32-летнего мужчину, изнасиловавшего знакомую в квартире

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Брянской области суд арестовал 32-летнего местного жителя, изнасиловавшего знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 17 июня мужчина находился в квартире дома на улице Мейпариани в городе Сельцо. Там он надругался над женщиной.

По факту произошедшего возбудили дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») Уголовного кодекса РФ. Сейчас россиянину предъявлено обвинение.

Ранее стало известно, что в Саратовской области 52-летний мужчина изнасиловал 49-летнюю знакомую.

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    Екатерина Власова
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