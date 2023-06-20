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20:13, 20 июня 2023Силовые структуры

Россиянин изнасиловал 49-летнюю знакомую в доме и попал под следствие

В Саратовской области 52-летний мужчина изнасиловал 49-летнюю знакомую

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Саратовской области задержали 52-летнего мужчину, изнасиловавшего 49-летнюю знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 18 июля фигурант находился в помещении дома на улице Урицкого города Ершова с подругой. Там он приставал к женщине и надругался над ней. Та сразу же обратилась в полицию и написала заявление.

Вскоре россиянина поймали. В отношении него возбудили дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Теперь решается вопрос об его аресте.

Ранее стало известно, что в Москве двух молодых людей обвинили в групповом изнасиловании 26-летней девушки в подвале.

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    Екатерина Власова
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