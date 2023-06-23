Минобороны заявило о пресечении деятельности двух украинских ДРГ в Запорожье

Минобороны отчиталось о пресечении деятельности двух украинских ДРГ в Запорожской области

На положском тактическом направлении, а также в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области российские военнослужащие пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом в пятницу, 23 июня, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Также российские военнослужащие пресекли действия двух ДРГ ВСУ на краснолиманском направлении. Диверсанты действовали в районе села Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР).

Днем ранее, 22 июня, Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских ДРГ в районах населенных пунктов Синьковка и Новоселовское на купянском направлении.