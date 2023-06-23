Каждый второй россиянин признался в мечтах о собственном бизнесе

«Авито Услуги»: 48 процентов россиян собираются открыть свой бизнес в течение пяти лет

Половина россиян хотят открыть собственный бизнес, следует из результатов опроса, проведенного платформой «Авито Услуги» и страховой компанией «Ренессанс Жизнь» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

О планах стать предпринимателями в ближайшие пять лет рассказали 48 процентов опрошенных. Чаще других об открытии бизнеса говорили жители Казани (58 процентов), Екатеринбурга (54 процента) и Омска (52 процента). Самой лучшей идеей россияне назвали открытие кафе или ресторана (27 процентов респондентов), при этом сфера общепита больше всего привлекает молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (34 процента). На втором месте — открытие продуктового или книжного магазина, об этом думает каждый пятый опрошенный.

Интерес у респондентов вызывает и открытие своего дела в сфере услуг. В мечтах об открытии салона красоты признались 16 процентов россиян, чаще всего бьюти-услуги привлекают женщин (26 процентов). При этом бизнес, связанный с ремонтом и строительством, больше интересует мужчин (23 процента). Автосервис хотят открыть 14 процентов граждан, а о планах по созданию компании в сфере транспорта и перевозок рассказали 13 процентов опрошенных.

Основным препятствием для старта своего бизнеса россияне назвали постоянное откладывание запуска (31 процент). 27 процентов беспокоятся, что у них не хватит знаний для ведения предпринимательской деятельности, а 22 процента респондентов пожаловались на отсутствие стартового капитала. 18 процентов опрошенных считают, что им недостает решительности, а 4 процента боятся не найти деловых партнеров.

42 процента будущих предпринимателей думают, что им потребуется от 500 тысяч до 5 миллионов рублей на этапе первоначальных вложений. При этом треть россиян (31 процент) уверены, что им хватит гораздо более скромной суммы — от 100 до 500 тысяч рублей. Получить необходимые средства большинство респондентов собираются, откладывая процент со своего дохода или подработок (62 процента), с помощью кредита (33 процента) и привлечения инвесторов (16 процентов).

Опрос был проведен в мае 2023 года среди жителей городов-миллионников старше 18 лет, в нем приняли участие 10 тысяч россиян.

Ранее владельцы малого и микробизнеса (ММБ) рассказали, что их главным страхом является утрата или повреждение помещений (36,4 процента), оборудования (35,5 процента), а также транспорта (26 процентов). При этом почти треть (27,9 процента) предпринимателей планируют расширить свою деятельность.