Раскрыты главные страхи российских предпринимателей

«Ведомости»: 36 процентов владельцев малого бизнеса в России боятся потерять помещения

Владельцы малого и микробизнеса (ММБ) раскрыли, что их главным страхом является утрата или повреждение помещений (36,4 процента), оборудования (35,5 процента), а также транспорта (26 процента), сообщили «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование компаний «Сберстрахование» и «Деловая среда». В опросе приняло участие около 3000 предпринимателей из 38 российских городов.

Кроме того, опасения у предпринимателей вызывают текучесть или дефицит кадров (27,2 процента), потеря или порча запасов товаров (18 процентов), а также перебои в работе (13,7 процента).

Опрошенные также рассказали о планах. Почти треть (27,9 процента) предпринимателей собирается расширить свою деятельность. Из них большая часть (40 процентов) рассчитывает сделать это уже в текущем году, четверть (26 процентов) планирует масштабироваться в ближайшие два-три года. Остальные рассчитывают на рост, но пока не определились со сроками.

Самой популярной сферой у бизнесменов в 2023 году остается розничная торговля, указывают данные сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета «Деловой среды». На нее с января по май пришлось порядка 30 процентов регистраций. Грузоперевозки оказались на втором месте в рейтинге популярности, на третьем — оптовая торговля.

Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес в России стал чаще поднимать зарплаты сотрудникам. В мае 63 процента предпринимателей сообщили, что поднимают зарплаты работникам раз в год или чаще. Доля компаний, которые вообще не повышают оплату труда, составила 16 процентов.