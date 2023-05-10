Российский малый бизнес начал чаще повышать зарплаты

«Известия»: в 2023 году малый бизнес в России стал чаще индексировать зарплаты

Малые и средние российские предприятия стали чаще индексировать зарплаты сотрудников. Об этом со ссылкой на результаты исследования Промсвязьбанка (ПСБ) и «Опоры России», проводимого раз в два года, сообщают «Известия».

63 процента из числа субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) сообщили, что начали повышать зарплаты работников один раз в год или чаще. По итогам прошлого опроса доля таких работодателей составляла 47 процентов. При этом за два года вдвое сократилось число компаний, которые совсем не повышают оплату труда — с 32 до 16 процентов.

Авторы исследования отмечают, что при индексации зарплаты только 20 процентов работодателей ориентируются на уровень официальной инфляции. В 2021 году доля таких компаний составляла 15 процентов.

Как сообщили во ВНИИ труда, ситуация с ростом зарплат связана в первую очередь с дефицитом кадров: в некоторых сегментах экономики в России формируется «рынок труда соискателя». В таких условиях финансовая составляющая становится одним из главных способов привлечения квалифицированного сотрудника, и компании вынуждены следить, чтобы зарплатное предложение для таких работников оставалось рыночным.

О снижении предложения на рынке труда сказал и руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России» Виталий Федин. По его мнению, главная причина — в демографических процессах, в том числе снижении доли молодежи. Повлиял на дефицит работников и отъезд некоторых россиян за рубеж. При этом для иностранцев экономика страны в последние годы стала менее привлекательной.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова объясняет, что индексация зарплат связана с ростом самого сектора МСП — в прошлом году количество таких компаний увеличилось на 2 процента. Также на склонность работодателей платить больше повлияли упрощенное налогообложение, снижение фискальной нагрузки. Малые предприятия часто работают с фрилансерами и самозанятыми, а также пользуются услугами аутсорсинга — это помогает сэкономить, чтобы повысить жалование штатным сотрудникам, добавляет эксперт.

По данным Росстата, в марте 2023 года уровень безработицы в России сохранился на историческом минимуме 3,5 процента.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что низкая безработица в России сохранится надолго, и это станет испытанием для компаний. По словам министра, бизнесу предстоит работать в условиях жесткого рынка труда для работодателей, а малым предприятиям конкурировать за сотрудников с крупными компаниями.