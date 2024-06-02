В ДНР в результате обстрелов пострадали восемь человек

Пушилин: в ДНР в результате обстрелов пострадали восемь человек

В результате обстрелов Донецкой народной республики (ДНР) за день пострадали восемь человек, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

Среди них четыре женщины и четыре мужчины. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, 21 жилое здание получило повреждение. Обстрелу подверглись также здание пенсионного фонда в Горловке и производственная инфраструктура завода «Силур» в Харцызске.

Ранее Пушилин обвинил Украину в нанесении ударов по гражданскому населению ДНР. Это происходит, несмотря на то, что украинские военнослужащие терпят поражение на многих направлениях. Каждую неделю среди гражданских фиксируется определенное количество жертв.