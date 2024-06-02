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21:55, 2 июня 2024Бывший СССР

В ДНР в результате обстрелов пострадали восемь человек

Пушилин: в ДНР в результате обстрелов пострадали восемь человек
СюжетРакетные удары по Украине:
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В результате обстрелов Донецкой народной республики (ДНР) за день пострадали восемь человек, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

Среди них четыре женщины и четыре мужчины. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, 21 жилое здание получило повреждение. Обстрелу подверглись также здание пенсионного фонда в Горловке и производственная инфраструктура завода «Силур» в Харцызске.

Ранее Пушилин обвинил Украину в нанесении ударов по гражданскому населению ДНР. Это происходит, несмотря на то, что украинские военнослужащие терпят поражение на многих направлениях. Каждую неделю среди гражданских фиксируется определенное количество жертв.

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      Сергей Грехов
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