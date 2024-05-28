В ДНР обвинили ВСУ в ударах по гражданскому населению

Пушилин: ВСУ наносят удары по гражданскому населению ДНР на фоне продвижения РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по гражданскому населению Донецкой народной республики (ДНР) на фоне продвижения российских военных. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, несмотря на то, что украинские военнослужащие терпят поражение на многих направлениях, а российские солдаты успешно продвигаются вперед, ВСУ продолжают открывать огонь по мирному населению ДНР. Пушилин рассказал, что каждую неделю среди гражданских фиксируется определенное количество жертв. Кроме того, Киев наносит удары по не связанной с военными инфраструктуре региона.

«Западные страны продолжают поставки дальнобойного вооружения, это позволяет противнику доставать до любой точки на всей территории ДНР», — объяснил Пушилин.

Ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле украинскими военными вечером 25 мая Горловки в ДНР выросло до шести человек. Информацию об этом подтвердил глава города Ивана Приходько.

