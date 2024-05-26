Мэр Приходько: число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до 6

Число пострадавших при обстрелах Горловки в ДНР украинскими военными выросло до шести, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

Вечером 25 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что двое пострадавших в результате обстрела Горловки находятся в тяжелом состоянии.

«Зафиксированы 11 обстрелов, выпущено 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», — поведал Пушилин.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.