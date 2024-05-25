Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:58, 25 мая 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ

Пушилин: пострадавшие при обстреле Горловки находятся в тяжелом состоянии

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Двое пострадавших в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.

Он уточнил, что один из жителей получил ранение средней тяжести. «Зафиксированы 11 обстрелов, выпущено 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») », — сообщил Пушилин.

Ранее при обстрелах ДНР ВСУ пострадали девять человек. Как уточнил глава региона, во время обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS впервые по территории республики была применена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили России ударом в случае применения ядерного оружия на Украине

      В Турции обратили внимание на изменения во внешности Зеленского

      Украина выпустила 29 снарядов Vampire по российскому региону

      Захарова отреагировала на информацию об угрозе США ударить по позициям России

      Корабли ВМФ США пострадали от качки у берегов Израиля

      Футболист «Спартака» получил перелом черепа в заключительном матче сезона

      Гидролог назвал цели открытия Киевом шлюзов на ДнепроГЭС

      Бежавшие в Венгрию украинцы заявили о неминуемой смерти из-за мобилизации

      В ДНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ

      Появилось видео задержания Ники Минаж в аэропорту Амстердама

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше