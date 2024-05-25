В ДНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ

Пушилин: пострадавшие при обстреле Горловки находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.

Он уточнил, что один из жителей получил ранение средней тяжести. «Зафиксированы 11 обстрелов, выпущено 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») », — сообщил Пушилин.

Ранее при обстрелах ДНР ВСУ пострадали девять человек. Как уточнил глава региона, во время обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS впервые по территории республики была применена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью.