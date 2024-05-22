Пушилин сообщил о пострадавших из-за обстрелов ВСУ по ДНР

Пушилин сообщил о девяти пострадавших из-за обстрелов ВСУ по ДНР

В результате обстрелов Донецкой народной республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки пострадали девять человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Сегодня вследствие преступных действий вооруженных формирований Украины пострадали девять мирных жителей», — говорится в публикации.

По его данным, по поселку Моспино Пролетарского района во время обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS впервые по территории республики была применена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью. Ранения получили шесть человек, уточнил Пушилин.

Кроме того, в результате обстрела Кировского района Донецка был ранен мужчина. Глава ДНР добавил, что ранения получила женщина при атаке ВСУ на Кировский район Макеевки. Также была ранена жительница села Красная Поляна Волновахского района.

21 мая стало известно об обстреле ВСУ Петровского района Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о повреждении жилых домов, торгового центра и объектов инфраструктуры.