ВСУ обстреляли жилые дома и торговый центр в Донецке

Кулемзин: ВСУ обстреляли жилые дома и торговый центр в Петровском районе Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Повреждены жилые дома, торговый центр, объекты инфраструктуры — выбито остекление окон, осколками посечены стены и кровли зданий, газовая труба», — написал Кулемзин.

Глава города сообщил, что в результате украинского обстрела на улице Добровольского в Донецке пострадала пожилая женщина. Ее доставили в больницу с осколочными ранениями теменной области.

Также в результате удара несовместимые с жизнью ранения получил один мужчина. Его личность устанавливается, уточнил глава города.

20 мая ВСУ нанесли удар французским ракетным снарядом SCALP-EG по поселку Юбилейный Луганской народной республики. В результате повреждения получили жилые дома и инфраструктура, в одном из зданий начался пожар.