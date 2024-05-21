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12:44, 21 мая 2024Бывший СССР

В Донецке сообщили о гибели местного жителя при обстреле ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: в результате обстрела ВСУ погиб житель города

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В результате обстрела Петровского района Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) погиб один из местных жителей. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов по улице Добровольского погиб мужчина. Его анкетные данные устанавливаются», — рассказал он.

Кулемзин отметил, что в результате обстрела были повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и торговый центр. По его словам, из окон выбило стекла, кроме того, осколками посекло стены и кровли зданий, а также газовую трубу.

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      Александр Курбатов
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