В Донецке сообщили о гибели местного жителя при обстреле ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: в результате обстрела ВСУ погиб житель города

В результате обстрела Петровского района Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) погиб один из местных жителей. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов по улице Добровольского погиб мужчина. Его анкетные данные устанавливаются», — рассказал он.

Кулемзин отметил, что в результате обстрела были повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и торговый центр. По его словам, из окон выбило стекла, кроме того, осколками посекло стены и кровли зданий, а также газовую трубу.

