В ДНР сообщили о повреждении АЗС при обстреле Макеевки

Минугля ДНР сообщило о повреждении АЗС при обстреле Макеевки

Частная автомобильная заправочная станция (АЗС) была повреждена по время обстрела Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило в Telegram-канале Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР)

«На севере Макеевки повреждена частная АЗС», — говорится в публикации. Кроме того, по предварительной информации, ранения получили три человека.

Ранее ВСУ ударили по Белгородской области противорадиолокационной ракетой HARM, произведенной в США. Как сообщили в Минобороны России, попытка украинских войск атаковать объекты на территории РФ была пресечена днем 20 мая. Ракета была уничтожена с помощью дежурных систем противовоздушной обороны.

20 мая ВСУ также ударили по пригороду Луганска. В результате были повреждены десятки домов в поселке Юбилейный Луганской народной республики, огнем охвачено одно из жилых зданий.