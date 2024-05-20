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14:57, 20 мая 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили о повреждении АЗС при обстреле Макеевки

Минугля ДНР сообщило о повреждении АЗС при обстреле Макеевки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Частная автомобильная заправочная станция (АЗС) была повреждена по время обстрела Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило в Telegram-канале Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР)

«На севере Макеевки повреждена частная АЗС», — говорится в публикации. Кроме того, по предварительной информации, ранения получили три человека.

Ранее ВСУ ударили по Белгородской области противорадиолокационной ракетой HARM, произведенной в США. Как сообщили в Минобороны России, попытка украинских войск атаковать объекты на территории РФ была пресечена днем 20 мая. Ракета была уничтожена с помощью дежурных систем противовоздушной обороны.

20 мая ВСУ также ударили по пригороду Луганска. В результате были повреждены десятки домов в поселке Юбилейный Луганской народной республики, огнем охвачено одно из жилых зданий.

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      Кристина Есикова
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