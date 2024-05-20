После удара ВСУ по ЛНР французской ракетой загорелся жилой дом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по пригороду Луганска. Повреждены десятки домов в поселке Юбилейный Луганской народной республики (ЛНР), огнем охвачено одно из жилых зданий.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram уточнил, что удар был нанесен французским ракетным снарядом SCALP-EG. Предварительно известно о пяти пострадавших, на месте работают сотрудники МЧС.

В результате атаки повреждены десятки домов

Глава ЛНР сообщил, что в результате атаки ВСУ загорелся жилой дом. Он опубликовал видео, на котором видно, что горит крыша жилой здания. Также власти республики сообщили, что десятки других строений посечены осколками. В домах взрывной волной выбило стекла.

Фото: Rept0n1x / Wikimedia Commons

Пасечник поблагодарил городские службы за быструю и слаженную работу по устранению ущерба и сохранению жизней горожан. Он отметил, что пострадавшим в данный момент оказывается медицинская помощь. «Терпя поражение на фронте, украинские вооруженные формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры», — заявил глава ЛНР.

Источник в силовых структурах передал РИА Новости видео, на котором, предположительно, изображен французский снаряд, использованный при атаке. На фрагменте ракеты видна надпись на английском языке Made in France («Сделано во Франции»).

Что известно о французских ракетах на вооружении у ВСУ?

ВСУ уже использовали французские ракеты ранее. В 2023 году украинские военные нанесли удар по историческому зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. В результате ударной волной выбило стекла в близлежащих домах. Позднее появились данные, согласно которым атака была произведена именно с использованием французских крылатых ракет SCALP-EG.

Фото: Duch / Wikimedia Commons

Французские SCALP EG являются аналогом британских ракет Storm Shadow, которые также передали ВСУ их западные партнеры. Однако у британской и французской версии ракеты есть важное отличие: Storm Shadow несет боеголовку, когда как SCALP-EG — суббоеприпасы.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что ракеты типа Storm Shadow/SCALP-EG, которые Запад передает Киеву, обладают дальностью удара не менее 550 километров. Для обеспечения безопасности российских населенных пунктов требуется обозначить санитарную зону, превышающую это расстояние. Медведев допустил, что ее границы пройдут по территории Польши.