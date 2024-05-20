Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:13, 20 мая 2024Бывший СССР

ВСУ ударили французскими ракетами по пригороду Луганска. Горит жилой дом

После удара ВСУ по ЛНР французской ракетой загорелся жилой дом
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Fæ / Wikipedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по пригороду Луганска. Повреждены десятки домов в поселке Юбилейный Луганской народной республики (ЛНР), огнем охвачено одно из жилых зданий.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram уточнил, что удар был нанесен французским ракетным снарядом SCALP-EG. Предварительно известно о пяти пострадавших, на месте работают сотрудники МЧС.

В результате атаки повреждены десятки домов

Глава ЛНР сообщил, что в результате атаки ВСУ загорелся жилой дом. Он опубликовал видео, на котором видно, что горит крыша жилой здания. Также власти республики сообщили, что десятки других строений посечены осколками. В домах взрывной волной выбило стекла.

Фото: Rept0n1x / Wikimedia Commons

Пасечник поблагодарил городские службы за быструю и слаженную работу по устранению ущерба и сохранению жизней горожан. Он отметил, что пострадавшим в данный момент оказывается медицинская помощь. «Терпя поражение на фронте, украинские вооруженные формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры», — заявил глава ЛНР.

Источник в силовых структурах передал РИА Новости видео, на котором, предположительно, изображен французский снаряд, использованный при атаке. На фрагменте ракеты видна надпись на английском языке Made in France («Сделано во Франции»).

Что известно о французских ракетах на вооружении у ВСУ?

ВСУ уже использовали французские ракеты ранее. В 2023 году украинские военные нанесли удар по историческому зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. В результате ударной волной выбило стекла в близлежащих домах. Позднее появились данные, согласно которым атака была произведена именно с использованием французских крылатых ракет SCALP-EG.

Фото: Duch / Wikimedia Commons

Французские SCALP EG являются аналогом британских ракет Storm Shadow, которые также передали ВСУ их западные партнеры. Однако у британской и французской версии ракеты есть важное отличие: Storm Shadow несет боеголовку, когда как SCALP-EG — суббоеприпасы.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что ракеты типа Storm Shadow/SCALP-EG, которые Запад передает Киеву, обладают дальностью удара не менее 550 километров. Для обеспечения безопасности российских населенных пунктов требуется обозначить санитарную зону, превышающую это расстояние. Медведев допустил, что ее границы пройдут по территории Польши.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили французскими ракетами по пригороду Луганска. Горит жилой дом

      В Иране назвали причину крушения вертолета президента Раиси

      Девушка отправила на свою работу сестру-близнеца и чудом избежала увольнения

      Медведев заявил о страхе Зеленского перед конкуренцией на выборах

      Суд арестовал изнасиловавшего 15-летнюю россиянку на юге Москвы

      Внешность Кейт Мосс на фото папарацци описали фразой «снова принимает наркотики»

      В Китае зафиксировали рекордный отток капитала

      В России оценили ситуацию с ценами на автозапчасти

      В «Правом секторе» раскритиковали назначение командующего ВСУ

      В Крыму женщина-«ждун» ВСУ прокричала «смерть москалям» и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше