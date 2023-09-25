Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:07, 25 сентября 2023Россия

Появились новые данные об атаковавших штаб Черноморского флота ракетах

Mash: штаб Черноморского флота в Севастополе ВСУ атаковали французскими Scalp-EG

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе 22 сентября французскими крылатыми ракетами Scalp-EG. Новые данные приводит Telegram-канал Mash.

Издание отмечает, что ракеты разрабатывались по одному проекту с британскими Storm Shadow. Как утверждает Mash, в здание штаба ЧФ угодили две Scalp-EG, однако одна из них не сдетонировала и отлетела в сторону театра имени Луначарского.

Эксперты погрузили устройство на машину и вывезли на полигон, подальше от города. Там французскую крылатую ракету утилизировали. Позднее с обломками других боеголовок поступили схожим образом.

До этого «Коммерсантъ» выяснил, что ракеты, атаковавшие штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, пустили с двух самолетов Су-24, принадлежащих ВСУ.

Днем 22 сентября со стороны Украины был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок снаряда нашли недалеко от театра Луначарского. По данным Минобороны, в ходе отражения атаки на Севастополь cредства противовоздушной обороны сбили пять ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые данные об атаковавших штаб Черноморского флота ракетах

    В Финляндии пожаловались на дороговизну поддержки Украины

    В России дети попали в больницу после купания в бассейне

    В МИД России назвали ошибку армянских властей

    МИД России обвинил Пашиняна в стремлении переложить вину за неудачи на Москву

    Возлюбленная Киану Ривза рассказала об отношениях с актером

    Медведь украл тарелку супа у туристов и попал на видео

    «Роскосмос» начал сборку блоков копии «Ангары-А5»

    Стало известно о несостоявшейся роли Леонардо Ди Каприо в «Темном рыцаре» Нолана

    Работающим россиянкам в декрете предложили сохранить пособия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости